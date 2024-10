Perquisizioni all'ANAS: indagini su corruzione e turbativa d'asta, 9 persone coinvolte

Almeno due funzionari dell'ANAS risultano tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano, che sta esaminando presunti scambi di favori in cambio di tangenti per appalti legati a lavori stradali in Lombardia e nel Nord-Est Italia. La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni nelle sedi ANAS di Roma, Torino e Milano. L'indagine, coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri della Procura di Milano, si concentra su presunti episodi di corruzione e turbativa d'asta, con nove persone e tre società sotto esame. Tra le sedi perquisite, oltre alla struttura centrale di ANAS a Roma, sono coinvolte la Struttura Territoriale Lombardia di Milano e il Consorzio Stabile Sis di Torino.

Documentazione sotto esame per fare chiarezza su appalti stradali irregolari

L'operazione è volta a raccogliere documentazione rilevante per l'inchiesta, che mira a chiarire eventuali irregolarità nei processi di appalto e gestione dei lavori pubblici. Al centro dell'indagine vi sarebbero presunti accordi illeciti legati alla gestione degli appalti stradali, con implicazioni significative per la trasparenza delle procedure. Le perquisizioni, anticipate da Repubblica, sono solo il primo passo di una complessa indagine che potrebbe portare a sviluppi rilevanti nei prossimi giorni.