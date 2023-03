Perseguitata con minacce ed emoticon, arrestato stalker

Lo ha trovato in un bar vicino a casa, a Corsico, nel Milanese, mentre tornava dal lavoro e la donna, 29 anni, ha chiamato i carabinieri. E' stato quindi arrestato dai militari il suo ex compagno, un colombiano di 37 anni che era sottoposto dal 5 febbraio scorso al divieto di avvicinamento alla donna che aveva più volte perseguitato dopo la fine della loro relazione da cui era nata una bambina.

L'uomo con sé aveva anche un coltello da cucina ed è anche stato arrestato per l'arma, oltre che per atti persecutori e per violazione del divieto di avvicinamento. La vittima ha raccontato anche di minacce recenti: telefonate, ma anche emoticon rappresentanti un coltello. L'uomo è ora nel carcere milanese di San Vittore.