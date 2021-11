Personale sanitario, Mammì (M5S): "Protezione e compensi adeguati"

La deputata pentastellata Stefania Mammì scende in campo per aiutare il personale sanitario. In questi due anni di pandemia la categoria è stata messa sotto pressione e là dove non è bastato lo stress ci si è messa la violenza fisica all'interno dei pronto soccorso. Anche la SIMEU, prostata ed esausta, continua a combattere in attesa di ricevere attenzioni costruttive, per questo scenderà in piazza il prossimo 17 novembre, nel tentativo di far sentire le loro ragioni in maniera diversa, anche mostrando il volto dei professionisti dell'Emergenza Urgenza: “Ho depositato un'interpellanza per il presidente Draghi e per i ministri Speranza e Lamorgese per rafforzare le misure di sicurezza all'interno dei presidi ospedalieri e per prevenire e contrastare gli atti di violenza rivolti contro il personale sanitario. Inoltre ho chiesto il giusto riconoscimento remunerativo per gli operatori sanitari della Medicina di Emergenza-Urgenza, a fronte del rischio professionale insito nelle attività svolte e della particolare abnegazione richiesta in tale ambito", conclude la deputata Mammì.