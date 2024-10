Peste suina: da Regione Lombardia quasi 4milioni per difendere gli allevamenti

La Regione Lombardia ha stanziato 3,9milioni di euro a favore di 194 aziende suinicole per migliorare la biosicurezza e prevenire la diffusione della Peste Suina Africana (PSA). L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha annunciato i risultati del bando regionale destinato agli allevamenti, confermando l’impegno della regione per proteggere la filiera suinicola più importante d’Italia. Di questi fondi, 1,4milioni sono stati assegnati alle aziende che avevano già autonomamente implementato recinzioni contro la PSA a partire dal gennaio 2022. Altri 2,5milioni andranno alle imprese che hanno chiesto finanziamenti per interventi come l’installazione di recinzioni anti-cinghiali, la realizzazione di aree filtro e l'acquisto di sistemi di disinfezione automatizzati per i mezzi.

Beduschi: "Biosicurezza prioritaria, servono disciplina e tecnologie per combattere il virus"

L’assessore Beduschi ha elogiato le aziende per la loro professionalità e l’impegno nel proteggere i propri allevamenti attraverso tecnologie avanzate. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di una rigorosa disciplina nella biosicurezza, fondamentale per affrontare la minaccia della Peste Suina Africana. "Non possono più essere tollerate strutture inadeguate o comportamenti negligenti", ha dichiarato Beduschi, evidenziando che la lotta alla PSA richiede attenzione maniacale e scelte forti da parte degli allevatori. Il bando si inserisce in una strategia continua della Regione Lombardia, che solo nel luglio 2023 ha erogato ulteriori 2,2milioni di euro per la protezione del settore.