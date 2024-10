Pgt Milano, Stanzione (Cgil): "A partire dalla casa serve una città più accogliente ed equa"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Oggi incontro con le organizzazioni sindacali nell’ambito del convegno sul nuovo Pgt del comune di Milano. Luca Stanzione, segretario della Cgil milanese ha detto: “Registriamo positivamente l'affermazione dell'assessore Tancredi che dice che questo pgt concorre a porre rimedio alle dinamiche espulsive in atto a Milano. Crediamo che non ci sia più tempo da perdere in questa direzione. Ci sono dentro al Pgt alcune misure che evidenziano una nuova attenzione all'edilizia sociale, oltre a una sinergia più stretta con l'assessorato alla casa. Per quanto ci riguarda, sono necessari interventi tesi a disinnescare la dinamica di crescita dei prezzi degli affitti e che rendano l'affitto un'opzione praticabile per famiglie e singoli. Serve anche la volontà politica di un maggiore impegno sull'Erp. Saremo presenti e impegnati in tutte le occasioni di confronto che ci saranno e valuteremo le modalità con cui i principi ispiratori che ci sono stati illustrati troveranno applicazione nel Pgt. Con la stessa attenzione, attendiamo il piano casa annunciato in questi giorni. Sia sul Pgt che sul piano casa è fondamentale un confronto serrato con le parti sociali. Dai tavoli in corso o che si stanno avviando serve che si identifichino soluzioni condivise e che contribuiscano a ridisegnare il profilo di una città accogliente e equa”.