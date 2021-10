Piaggio: stilista Fen Cheng Wang disegna scooter elettrico



La stilista Feng Chen Wang disegnera' una versione personalizzata di Piaggio 1, il primo scooter elettrico del gruppo Piaggio. La special edition verra' presentata in anteprima assoluta a novembre al salone Eicma di Milano. La collaborazione con Piaggio dara' vita anche a una capsule collection di capi unisex per lo streetwear.



"Piaggio e' un marchio sinonimo di mobilita' e lifestyle nel mondo, profondamente radicato nella storia ma pioniere nell'innovazione. E' la testimonianza di un ingegno autentico, distintivo, da cui e' stato facile trarre tutta l'energia creativa per disegnare questa collezione che rimodella la tradizione per renderla speciale e contemporanea" spiega Feng in una nota. Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio, afferma: "Feng e' una stilista sorprendente, che fonde in modo innovativo e coerente le radici della sua cultura asiatica con la vibrante creativita' londinese.



L'incontro con Feng e' stata l'occasione per avviare una conversazione, attraverso il linguaggio della moda, sui concetti di funzionalita', sostenibilita' e design al servizio di forme sempre piu' evolute di liberta' di movimento personale. Concetti che da sempre Piaggio persegue ed esplora attraverso i propri marchi e prodotti in tutti i paesi del mondo".