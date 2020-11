Piano Energia Ambiente e Clima: Regione Lombardia approva gli indirizzi

"Con l'approvazione di questo atto di indirizzi del Piano Energia Ambiente e Clima si delinea il percorso di sviluppo futuro per la nostra regione". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo commentando l'approvazione, in Consiglio Regionale, dell'Atto di Indirizzi del Piano Energia Ambiente e Clima. "Si tratta di un piano ambizioso e coraggioso con obiettivi chiari e ben definiti. Nei prossimi 10 anni - spiega l'assessore regionale - dobbiamo ridurre del 30 per cento i consumi energetici, che sono stabili da 20 anni. Da 20 anni, infatti, consumiamo 25 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all'anno e al 2030 dovremo scendere a 17,5".

"Secondo il piano - prosegue Cattaneo - dovremo spingere sulle rinnovabili, passando da 3,5 milioni di tep prodotte da energie alternative oggi (il 17 per cento dei consumi finali), per arrivare a superare il 30 per cento a 5,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Quindi, quasi raddoppiare la produzione di energia da fonti rinnovabili". "Lo potremo fare - chiarisce l'assessore - soprattutto attraverso l'incremento della produzione energetica fotovoltaica fino ad arrivare a 5600 mega watt elettrici: corrisponderebbero a 4500 campi da calcio di pannelli fotovoltaici da costruire in Lombardia. Oggi in Lombardia ogni cittadino consuma 2,41 tep e solo 0,35 provengono da fonti rinnovabili (dati del 2018). Dobbiamo fare in modo che questo valore raddoppi in due anni e lo realizzeremo con fatti concreti, anche grazia a strumenti attuativi e finanziari". "Questa sfida sara' possibile - conclude - se riusciremo a concretizzare questi obiettivi, pertanto adesso ci concentreremo sulla redazione del Piano con l'obiettivo di declinare puntualmente gli indirizzi in azioni".