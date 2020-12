Piano Lombardia: 323,6 milioni di euro per Como

Ammontano a 323,6 milioni di euro le risorse destinate a Como e provincia dal 'Piano Lombardia'. Lo ha ricordato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Como, dove ha illustrato il ‘Piano Lombardia’ che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche.

I PRESENTI - Insieme al governatore della Lombardia in occasione della sesta tappa del tour che tocca tutto i capoluoghi di provincia lombardi erano presenti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba e l’assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori.

Ai lavori, ospitati presso la Camera di Commercio di Como, hanno partecipato anche i consiglieri regionali Gigliola Spelzini, presidente della Commissione speciale Montagna, Angelo Orsenigo e, in collegamento, Raffaele Erba, esponenti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e del mondo dell’imprenditoria.

"La Pandemia non deve fermare i nostri progetti – ha detto il presidente Fontana - i tavoli territoriali hanno prodotto utili indicazioni poi confluite nel Piano Lombardia, che ci consentirà di tornare ad essere veicolo trainante del Paese”.

VIRUS E CRISI ECONOMICA, DA LOMBARDIA RISPOSTE TEMPESTIVE - “Come Lombardia - ha rimarcato il governatore Fontana - rivendico un merito: essere partiti tempestivamente con azioni concrete e immediate per contrastare virus ma, allo stesso tempo, abbiamo voluto pensare al futuro della Lombardia e dei nostri figli”.

“Per il territorio di Como - ha aggiunto il presidente - Regione Lombardia ha garantito interventi per la cassa integrazione con decretazioni a favore dei lavoratori che hanno coperto oltre 6.200 domande. Abbiamo assicurato alle imprese pieno sostegno al credito, agevolandone anche l’accesso con misure specifiche, e erogato liquidità immediata alle categorie che più hanno sofferto con il piano ‘Rilancio Lombardia’ la cui dotazione è di 228 milioni di euro: risorse destinate a chi non ha beneficiato dei DL ristori del Governo”.

Il presidente Fontana ha anche ribadito, su questo tema, che gli indennizzi della Regione Lombardia sono stati deliberati con provvedimento del 17 novembre e la prima parte dei bonifici bancari è già arrivata sui conti correnti dei beneficiari.

LE OPERE - “I 323,6 milioni di euro destinati al territorio comasco – ha spiegato Fontana - includono 30,6 milioni ai Comuni e alla Provincia di Como per il finanziamento di opere pubbliche e 293 milioni per progetti di sviluppo del territorio. Tra questi, 106 milioni sono destinati alla realizzazione di nuove strade, 18 milioni per itinerari turistici, 86,7 milioni riguardano opere ferroviarie, 8,2 milioni per demanio lacuale, 5,4 milioni per la difesa del suolo”.

Altri 60 milioni sono impiegati per la sicurezza e la riqualificazione di strade e ponti, 3,7 milioni per la realizzazione e messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, 1,8 milioni per impianti sportivi e 2,7 milioni per l'efficientamento di impianti di illuminazione.

COLLEGAMENTI STRATEGICI - “In particolare – è entrato nello specifico il governatore - tra gli interventi più significativi segnalati come priorità dal lavoro dei Tavoli Territoriali sono previsti 95 milioni per la realizzazione del nuovo collegamento Cantù-Mariano Comense (Canturina bis), 10,5 milioni per la variante di Cadorago e Lomazzo, 41,7 milioni per la riqualificazione Strada Provinciale 32 'Novedratese' e il nodo di Arosio”.

PARATIE, PRIMO LOTTO CANTIERE CONCUSO ENTRO 21 MESI - Non è mancato un accenno all’annoso problema delle paratie, particolarmente sentito a Como e giunto alla tanto auspicata via di definizione: “Sono molto contento – ha dichiarato il presidente Fontana –sia partito finalmente il cantiere che tante polemiche aveva suscitato. Le opere saranno concluse entro i prossimi 21 mesi. Mi sono permesso di chiedere un’accelerazione, in modo tale possa avere l’onore di inaugurare questa opera”.

Piano Lombardia per Bergamo, sopralluogo dell'assessore Terzi

Con i 58,7 milioni di euro della prima parte del Piano Lombardia per Bergamo vengono finanziati 476 cantieri nella Bergamasca. Di questi, finora ne sono partiti 425, mentre 47 sono già conclusi. Lo ha reso noto l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che oggi ha effettuato una serie di sopralluoghi ad Almenno San Salvatore, Brembate di Sopra e Mapello (Bg) sui cantieri attivati grazie al Piano.





INTERVENTI IMPORTANTI PER IL TERRITORIO - "I cantieri finanziati da Regione con la prima parte del Piano Lombardia - commenta l'assessore Terzi - stanno procedendo. Si tratta di interventi fondamentali che riguardano molti ambiti, dalla viabilità alle scuole, e che vengono concretizzati grazie al programma di aiuti messo in campo dal presidente Attilio Fontana. Regione investe sugli enti locali, Comuni e Province, per supportarli nella realizzazione di opere attese da tempo. Ringrazio i sindaci e gli amministratori locali che si stanno attivando con impegno. Per la Bergamasca, a questi 476 cantieri si devono aggiungere le 83 opere finanziate con i 251,7 milioni della seconda parte del Piano Lombardia, quella che comprende, per esempio, i 40 milioni di euro per la nuova linea T2".

ALMENNO SAN SALVATORE, BREMBATE DI SOPRA, MAPELLO - "I benefici del Piano Lombardia - prosegue l'assessore Terzi - iniziano a essere tangibili. Solo in questo breve giro tra i cantieri di tre paesi abbiamo visionato opere per oltre 1 milione di euro. Ad Almenno San Salvatore, Regione ha finanziato integralmente con 265.000 euro i lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che servono in convenzione anche il bacino d'utenza dei Comuni di Capizzone, Strozza, Roncola e Ubiale Clanezzo, rappresentando dunque un riferimento importante per i servizi della Valle Imagna. A questo finanziamento si aggiunge il contributo regionale di 49.000 euro, su un costo di 96.000, per i lavori di efficientamento energetico della copertura della palestra della scuola secondaria, oltre ad altri 36.000 euro per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. A Brembate di Sopra, Regione ha finanziato integralmente con 75.000 i lavori di riqualificazione di una struttura strategica come il poliambulatorio, oltre a 60.000 euro per la messa in sicurezza della scuola primaria e 50.000 euro per la scuola secondaria, 40.000 euro per lavori di adeguamento del municipio, 75.000 euro per la riqualificazione del centro sportivo e 50.000 euro per la messa in sicurezza della biblioteca. A Mapello, Regione ha finanziato integralmente con 350.000 euro la riqualificazione del centro polifunzionale e del Parco dell'amicizia".