Piano Lombardia, Fontana: "Portati oltre 10 miliardi di investimenti"

Con il Piano Lombardia varato dalla Regione nel maggio 2020 "i 4,5 miliardi investiti hanno avuto un positivo effetto moltiplicatore che ha portato ad oltre 10 miliardi di investimenti facendo crescere il nostro Pil tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento in un anno". Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana durante l'incontro con oltre 70 amministratori locali organizzato a Palazzo Gallio di Gravedona, nel comasco, sede della Comunita' Montana Valle del Lario e del Ceresio. Poi "la nostra ripresa - ha aggiunto Fontana - ha subito un rallentamento a causa di fattori esterni come il conflitto in Ucraina, il caro-energia, la carenza delle materie prima e la siccita'".