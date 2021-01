Piano pandemico, Gdf nella sede dell'Assessorato al welfare lombardo



Gli uomini delle Fiamme gialle stanno raccogliendo documenti nella sede dell'Assessorato al welfare della Regione Lombardia, in alcuni uffici del ministero della Salute e presso la Ats di Bergamo e la Asst di Bergamo est.



Le acquisizioni di documenti e atti relativi al piano pandemico rientrano nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bergamo per recuperare tutta la documentazione dal 2006 a oggi sul piano pandemico.



La Procura di Bergamo ipotizza che il piano pandemico non sia stato aggiornato nell'ambito dell'indagine che ha portato la Guardia di Finanza al Ministero della Salute. Le ipotesi di reato sono falso ed epidemia colposa. La misura rientra nell'inchiesta di Bergamo iniziata con l'apertura di un fascicolo sulla 'mancata' zona rossa di Alzano Lombardo.