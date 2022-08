Piante di marijuana fino a 70 centimetri, in manette coppia di Sedriano

Sul balcone di casa avevano allestito una vera e propria coltivazione di marijuana, con un totale di 45 piante, alte anche fino a un metro e 70 centimetri. Una coppia di cittadini italiani, lui di 37 e lei di 32 anni, e' stata arrestata a Sedriano per coltivazione di sostanze stupefacenti, dopo che i carabinieri hanno notato la fitta vegetazione sul terrazzo del loro appartamento in via Mattei.

Rinvenuti anche due grammi di hashish e tre serre

Durante la perquisizione domiciliare e' stato trovato anche un chilo di marijuana già essiccata, due grammi di hashish e tre serre da appartamento, oltre a tutto il necessario per la coltivazione e per il confezionamento della sostanza. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari, in quanto la donna e' al quinto mese di gravidanza.