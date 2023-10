Piantedosi: "Entro fine anno 400 nuovi poliziotti a Milano"

"Entro fine anno è prevista l'immissione di oltre 400 nuove unità di personale di polizia a Milano, due terzi dei quali, circa 300, che sono al netto del turnover cioè delle uscite per pensionamenti sono numeri importanti": così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella puntata di Dritto e Rovescio trasmessa nella serata di giovedì su Rete4, parlando del problema sicurezza a Milano. "Abbiamo messo in campo anche altre risorse:il Ministero dell'Interno ha distribuito 25 milioni di euro dal fondo sicurezza urbana ai sindaci delle città metropolitane, anche al comune di Milano, addirittura con degli interventi per sostenerli in politiche di ordine sociale, di recupero del degrado, proprio perché la sicurezza si compone di tanti fattori, non solo di espressioni criminali di per sé", ha aggiunto.