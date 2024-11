In piazza Duomo arriva l'albero di Natale: alto 42 metri, si ispira alle Olimpiadi 2026

Sono cominciati nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre i lavori per allestire l'albero di Natale in piazza Duomo, quest'anno alto più di 42 metri. La zona attorno all'abete è stata transennata per permettere il lavoro di operai, gru e carrelli elevatori. L'albero davanti al Duomo è uno dei più attesi da Milanesi e non, in quanto simbolo della città durante le feste natalizie. Quest'anno i lavori sono partiti in anticipo rispetto al 2023: l’anno scorso l’albero era arrivato in piazza Duomo il 28 novembre. Rimane invariata la data di accensione, fissata per venerdì 6 dicembre alle 17, un giorno prima di Sant'Ambrogio, che simbolicamente per i Milanesi rappresenta l'inizio del periodo natalizio.

L'allestimento e la storia dell'albero

Nei prossimi giorni verranno “montati” i rami che sono stati recisi per agevolare il trasporto e garantire una maggiore solidità della struttura. ; per il resto, non si sanno ancora i dettagli della decorazione dell'albero, ma sappiamo che sarà ispirato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Decorato con i cinque cerchi e l'agitos (il simbolo delle paralimpiadi), questo sarà l'albero dei Giochi di Milano-Cortina 2026. L’abete in questione è un esemplare di 120 anni che arriva da Ponte di Legno, località sciistica in provincia di Brescia, diventato instabile dopo una piena che ne aveva esposto le radici. Da qui è nata la decisione di recuperarlo e utilizzarlo come albero natalizio per decorare Milano, invece di tagliarlo.