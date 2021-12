Piazza Fontana, il Senato rilancia la pista anarchica con un tweet

Il Senato rilancia su Twitter la pista anarchica per la strage di Piazza Fontana, e qualche ora dopo fa marcia indietro. "La strage di #PiazzaFontana. Storia di depistaggi: cosi' si e' nascosta la verita'. Da sito storico, in Doc. XXIII n. 64, volume I, tomo IV, elaborato sen. Mantica e on. Fragala' della Commissione Stragi (XIII legislatura)", e' il tweet comparso questa mattina sull'account ufficiale di Palazzo Madama, che rimandava a un pdf in cui e' contenuta la tesi, datata 6 gennaio del 2000 e esposta da due ex parlamentari missini, secondo cui il ruolo di Pietro Valpreda in quella vicenda tragica non e' stato mai davvero chiarito.

Fratoianni (Sinistra Italiana): "La matrice è nettamente neofascista"

Il primo tra i parlamentari a sollevare dubbi sull'iniziativa del Senato e' stato Nicola Fratoianni. "Trovo incredibile - ha detto il segretario di Sinistra Italiana - che il Senato della Repubblica per ricordare l'anniversario della strage di Piazza Fontana utilizzi sulla sua pagina ufficiale twitter la ricostruzione di alcuni senatori fascisti che rilanciavano la pista anarchica. Un oltraggio alle vittime, ai loro familiari, alla citta' di Milano. Come ha ricordato anche il Capo dello Stato la matrice di quella strage e' nettamente neofascista". "Utilizzare i siti social del Senato per rilanciare le tesi neofasciste intorno alle responsabilita' degli anarchici sulla strage del 12 dicembre del 1969 e' semplicemente un'operazione vergognosa di mistificazione storica", ha rilanciato il senatore pentastellato Primo Di Nicola, sottolineando che e' stato inferto "un colpo alla memoria delle vittime e alla sofferenza dei familiari".

"Le responsabilità sono ormai un fatto acquisito"

"Le responsabilita' dei movimenti clandestini neofascisti dell'epoca e le collusioni degli apparati deviati dello Stato - ha ribadito - sono ormai un fatto acquisito. Mi auguro che la presidente del Senato Casellati faccia sentire presto la sua voce per tutelare l'immagine e il prestigio del Senato. In memoria delle vittime delle stragi, perche' si faccia finalmente giustizia, si sciolgano tutte le organizzazioni neofasciste che ancora oggi tentano di condizionare la convivenza civile e la nostra democrazia". Qualche ora dopo le proteste il tweet e' scomparso dall'account del Senato.

Il Senato: "Mero errore di collegamento al link"

Immediata la spiegazione del Senato che ha fatto sapere come sia stato "per un mero errore di collegamento al link delle relazioni depositate in sede di commissione Stragi che un tweet dell'ufficio stampa del Senato, e non della presidente Casellati, dava accesso anche alle relazioni di minoranza presentate a titolo individuale da alcuni componenti dell'epoca."Nessun intento di avvalorare tali opinioni, cosi' come quelle di altri. Appena riscontrato l'errore di collegamento, il tweet e' stato rimosso", ha sottolineato l'ufficio stampa del Senato.