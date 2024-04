Strage Piazza della Loggia, nuovo rinvio a giudizio per Toffaloni

Il gup del Tribunale dei Minorenni di Brescia ha rinviato a giudizio Marco Toffaloni, accusato di essere uno degli esecutori della strage di piazza della Loggia. Il processo prendera' il via il 30 maggio. Due precedenti rinvii a giudizio erano stati annullati per 'problemi tecnici'. Una prima volta il procedimento era tornato 'indietro' all'udienza preliminare per un difetto di notifica, mentre lo scorso 7 marzo il giudice minorile aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio per un 'pasticcio' della giudice che si era 'dimenticata' di far discutere le parti prima della decisione. Dunque, tutto da rifare perche' era mancata la dialettica accusa-difesa necessaria prima della decisione. All'epoca dei fatti, Toffaloni era sedicenne.

Strage Piazza della Loggia, nuovo rinvio a giudizio per Toffaloni

Il 28 maggio 1974 morirono 20 persone e oltre un centinaio di persone rimasero ferite a causa dell'esplosione della bomba. Uno snodo cruciale nella stagione delle stragi. Piazza della Loggia, come stabilito dalla Cassazione, ebbe una matrice neofascista. E' gia' iniziato, anche se subito rinviato al 18 giugno, il processo a carico di Roberto Zorzi, anche lui appartenente alla destra estrema in quegli anni e considerato cruciale dalla Procura nei momenti finali del progetto stragista.