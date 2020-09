Piazza San Babila invasa dai topi, il Comune interviene con le ruspe

E' stata imponente la caccia al topo andata in scena l'altra notte in zona San Babila, nel cuore di Milano. Le segnalazioni e le proteste di cittadini e avversari politici si erano del resto moltiplicate negli ultimi tempi. E l'Amministrazione ha provveduto, con addirittura una chiusura anticipata della stazione metropolitana per non concedere vie di fuga ai ratti.

E centra proprio (anche) la metropolitana con la particolare allerta di questi giorni, come racconta Pierpaolo Lio sul Corriere: se il periodo estivo è quello naturalmente più propizio per i topi che si affacciano sulla superficie contando sulla minore presenza di persone e mezzi, un numero di ratti più importante del solito è emerso recentemente a causa dei lavori delle nuove stazioni della futura M4. Situazione particolarmente critica a San Babila, a causa della presenza di tre aiuole che affiancano la fontana, ingentilite da un bosso. E proprio tale pianta si è rivelata una calamita per i roditori. Tanto che le tre aiuole sono state eliminate per far spazio ad un prato, almeno per ora.

In tale contesto, c'è stato anche il caso della scuola materna di via Verga, costretta a rimandare la riapertura per la presenza di topi nelle classi, dovuta anche a errori nelle operazioni di derattizzazione. Ora l'Amministrazione pare intenzionata ad un giro di vite. Anche per il cimitero di Lambrate. Qui l'invasione non è di topi ma di nutrie. E il Comune ha deciso di investire per la eradicazione di una colonia imponente.