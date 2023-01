Piazzale Loreto, Altitonante: “Grazie Sala. Così sta appoggiando centrodestra”

“Apprendiamo che il progetto per stravolgere la mobilità anche in piazzale Loreto sta procedendo a grandi passi visto che è stato annunciato l’avvio dei lavori per ottobre, un’operazione come minimo ambiziosa visto che si tratta dichiaratamente di cambiarne la natura, cioè impedire a quante più auto possibili di passarci. Dobbiamo dunque ringraziare il sindaco Beppe Sala per il suo contributo alla campagna del centrodestra, perché dopo l’annuncio dell’imposizione della zona 30 in tutta la città, ora ci avverte pure tramite il suo assessore Tancredi che stravolgerà tutta la circolazione della zona nord-est della città, per altro uno dei pochi punti dove ancora funzionava.

Altitonante: “Vedo con favore solo l’idea di una collaborazione tra pubblico e privato nella gestione”

Se è un suo modo per avvicinarsi gradualmente al centrodestra possiamo anche pensare di sederci a parlarne, perché noi siamo liberali e siamo disposti a considerare la sua esperienza con la sinistra come un errore da perdonare; del progetto di piazzale Loreto vedo con favore solo l’idea di una collaborazione tra pubblico e privato nella gestione, spero dunque che quest’aspetto non vada perduto in favore della battaglia ideologica contro le automobili” così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia.