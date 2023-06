Picchia e violenta la compagna davanti ai figli: arrestato

Il compagno le aveva spaccato il naso e l'aveva costretta più volte a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, a volte in presenza dei due figli minorenni. Ora una una 44enne di Vimercate, Monza, finisce l'incubo, con l'arresto del 52enne sudamericano da parte dei carabinieri. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Monza per maltrattamenti, lesioni personali aggravate e continuate, violenza sessuale e rapina, è arrivata dopo la denuncia della vittima. Ad aprile, riferisce Ansa, la donna si è presentata in caserma dopo l'ennesima aggressione e ha raccontato di essere vessata, continuamente controllata e sotto costante minaccia del compagno, da circa un anno. Pochi giorni prima di presentare la denuncia, durante un pestaggio il compagno le aveva rotto il setto nasale. Oltre alle violenze fisiche e sessuali, la donna era stata anche rapinata del denaro e dei propri effetti personali.