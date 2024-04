Picchiato e rapinato del Rolex da 50 mila euro, 3 arresti

Lo avevano colpito a calci e pugni per rapinarlo dell'orologio da 50mila euro. La polizia ha arrestato tre giovani per l'episodio del 8 marzo avvenuto in via Paolo da Cannobbio, in centro a Milano, ai danni del titolare 59enne di una tabaccheria. I poliziotti della squadra mobile della questura meneghina hanno ricostruito come la vittima davanti al proprio esercizio commerciale era stato raggiunto da tre giovani che lo avevano aggredito con calci e pugni al volto, facendolo rovinare con violenza al suolo. I tre avevano continuato a colpirlo con calci al viso e, contestualmente, gli avevano strappato dal polso un orologio di marca Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro.

Picchiato e rapinato del Rolex, arrestati tre "trasfertisti"

Il 59enne, a seguito dell'aggressione, era stato trasportato al Policlinico di Milano, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico-faciale e fratture multiple al viso, con una prima prognosi di 30 giorni. Le indagini congiunte degli investigatori della terza sezione con i colleghi della quinta, coordinati dalla procura, hanno portato all'identificazione dei presunti autori da alcuni importanti dettagli nella fisionomia e nell'abbigliamento. Gli arrestati sarebbero "trasfertisti" in quanto tutti e tre dimoranti nella provincia di Bergamo.