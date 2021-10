Piccirillo (M5S) contro il green pass: da martedì ufficio fuori dal Pirellone

Piccirillo (M5S) contro il green pass: "Martedì ufficio fuori dal Pirellone"

Una conferenza stampa per annunciare non solo le ragioni per cui martedì 26 aprirà il suo ufficio davanti al Palazzo del Pirellone contro il Green Pass, ma anche per spiegare "in che modo è possibile aiutare le famiglie che hanno rinunciato a vaccinarsi e che sono quindi costrette a tamponarsi", così Luigi Piccirillo, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia.

"Poiché spesso si sostiene che a fronte di proposte politiche non siano indicate anche le modalità con cui raggiungere determinati obiettivi, mi preme farvi sapere che presenterò delle idee concrete per sostenere chi ad oggi nella nostra Regione ha deciso di non vaccinarsi e non è nelle condizioni economiche di potersi pagare i tamponi ogni mese", spiega Piccirillo.

Dopo la manifestazione di sabato pomeriggio a Milano e in molte piazze di tutta Italia, il consigliere ha aggiunto: "Ho alcune importanti dichiarazioni che vorrei rendere alla stampa e per loro tramite all'opinione pubblica".

"Da questo mese destinero' il taglio del mio stipendio da consigliere ad una raccolta fondo per finanziare due mozioni a sostegno delle fasce della popolazione piu' in difficolta'", ha annunciato Piccirillo. Presso il gazebo verra' anche organizzata una raccolta firme per calendarizzazione di due mozioni, la 657 per sostenere economicamente i cittadini lombardi sotto la soglia di poverta' per il pagamento delle spese relative a utenze domestiche, alimentari e di prima necessita' su cui hanno influito i recenti aumenti in bolletta, e la 653, che chiede la gratuita' dei test validi per il rilascio del certificato verde. Piccirillo si e' poi detto a favore delle proteste che da quattordici fine settimana tengono banco tra le vie di Milano: "Appoggio il principio, ma non la violenza".

Ma il Movimento si dissocia: iniziativa personale

"Le attivita' del consigliere regionale Luigi Piccirillo sono espressione di iniziative personali, i cui contenuti sono stati celati e pertanto non condivisi con il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Lombardia. "Tali posizioni - afferma il gruppo dei 5 Stelle in Regione - si collocano al di fuori della linea decisa di comune accordo dal gruppo regionale. Inoltre, tali iniziative alimentano, nei confronti delle politiche di ripresa e contenimento della pandemia, quell'ambiguita' in risposta alla quale il Movimento Cinque Stelle coglie l'occasione per ribadire la propria assoluta distanza. La tutela della salute, dell'istruzione in presenza e del lavoro non possono lasciare spazio ad ambiguita' politiche e convinzioni personali".

