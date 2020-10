Piccole imprese, dal Comune di Milano 5,5 milioni di euro

Il Comune sostiene i piccoli imprenditori, artigiani e esercenti che investono sul lavoro e sull’occupazione. Da domani sino al prossimo 30 dicembre sarà possibile presentare la domanda per accedere ai 5,5 milioni di contributi messi a disposizione dall’Amministrazione per la creazione e la stabilizzazione di posti di lavoro a favore delle microimprese milanesi di vicinato e di prossimità appartenenti ai settori economici più provati dalla pandemia.

“In questi mesi - commenta l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani - l’impegno del Comune a fianco del commercio non è mai venuto meno con uno sforzo di quasi 9 milioni di euro suddiviso su diverse misure. È un approccio che è nostra intenzione proseguire anche nei prossimi mesi, per quanto di nostra competenza. Mi auguro che alle nostre risorse possano aggiungersene altre, da parte di Regione Lombardia e del Governo nazionale”.

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 5,5 milioni di euro e provengono dal Fondo di Mutuo Soccorso istituito lo scorso 9 aprile dal Sindaco Sala. Le modalità di impego e gli indirizzi del fondo sono indicate direttamente dal Consiglio Comunale.

Ai contributi, esplicitamente volti alla creazione e alla stabilizzazione dei posti di lavoro, potranno accedere le microimprese dei settori economici più colpiti durante l’emergenza Covid come attività commerciali al dettaglio in sede fissa (ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità), servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici), attività della ristorazione, attività di vicinato, strutture ricettive e agenzie di viaggio che abbiano fino a 5 dipendenti e che abbiano subito almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria.

Due le formule di sostegno previste per i richiedenti. La prima, un contributo massimo di 20mila euro a copertura delle spese sostenute per la creazione per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time. La seconda, un contributo di 15mila euro a copertura delle spese sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi o per contratti di apprendistato full time.

Le risorse verranno erogate in due fasi, un acconto iniziale del 20% al momento dell’assegnazione del contributo mentre la restante parte sarà saldata decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, previa rendicontazione delle spese.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte unicamente in via telematica a partire dal 27 ottobre entro le ore 12 del 30 dicembre 2020. Tutte le informazioni e i moduli per accedere al sostegno saranno disponibili su www.comune.milano.it nella sezione bandi e contributi.