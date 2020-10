Piccolo Teatro: si allarga il cda, cooptati Ornaghi e Guastoni

Si allarga il cda del Piccolo teatro di Milano in cui oggi sono stati cooptati l'ex ministro dei Beni culturali Lorenzo Ornaghi e la presidente dell'associazione TeatriXMilano Mimma Guastoni. A riportarlo è l'ANSA. Una decisione che dovrebbe permettere di superare l'impasse sulla nomina del nuovo direttore, ruolo vacante dal primo agosto quando sono diventate effettive le dimissioni di Sergio Escobar. Finora infatti non si e' potuto arrivare a una decisione vista l'assenza dei due membri della Regione Lombardia che non ha permesso di raggiungere il numero legale. Lo statuto prevede pero' che possano venire cooptati appunto altri consiglieri, ed e' questa la decisione presa oggi dal consiglio di amministrazione.