Pierfrancesco Majorino sui 5 stelle: "In Lombardia alleanza con tutti"

Dopo la fuoriuscita di Di Maio dai Cinque Stelle, da cui molti parlamentati stanno confluendo nel soggetto "Insieme per il futuro", e il distacco da Giuseppe Conte, in vista delle Regionali in Lombardia del 2023 interviene ad Affari Italiani Milano il Parlamentare Europeo del Gruppo Socialisti e Democratici, Pierfrancesco Majorino. Che dichiara: "Massimo rispetto per le vicende riguardanti i 5 stelle e Di Maio ma l'alleanza in lombardia dovrà essere con tutti. Pure con i 5 stelle che sono rimasti con Conte. Non possiamo contribuire a frammentare, semmai dobbiamo allargarci".

L'esempio delle comunali

Majorino ripropone l'esempio delle comunali per un campo largo: "Nei comuni, ad esempio, esistono tanti canidati in liste civiche non sempre di centrosinistra. A loro dovremmo guardare".

I rumors su Tabacci

Intanto ieri, rumors raccolti da Affari Italiani Milano, parlavano della volontà di Di Maio di candidare sul trono del Pirellone Bruno Tabacci. Sottosegretario, già assessore al Bilancio a Milano, sarebbe un "cavallo di ritorno", visto che già governò su Regione prima dell'elezione diretta del governatore. Tabacci è anche uno dei fulcri della nuova formazione politica ipotizzabile al centro che comprende, tra i papabili candidati, anche Pierpaolo Sileri.