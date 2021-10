Pierfrancesco Maran (Pd) il più votato: conquista ben 9.166 voti

Pierfrancesco Maran, capolista del Pd e assessore all'Urbanistica, verde e agricoltura è il più votato a Milano con 9.166 preferenze. Nelle fila del Partito democratico, che avrà a Palazzo Marino 20 consiglieri, anche la vicesindaca Anna Scavuzzo con 4.563 voti, Lamberto Bertolè, presidente del Consiglio comunale uscente, con 2.586 preferenze. Seguono Gaia Romani (2.201), quinto posto per Marco Granelli, assessore alla Mobilità e lavori pubblici, con 1.812 voti.

Bene la Lista Beppe Sala Sindaco che ha raggiunto il 9% conquistando cinque consiglieri, tra cui i due capolista Emmanuel Conte e Martina Riva. Elette anche le due capoliste dei Riformisti Lisa Noja (Italia Viva) e Giulia Pastorella (Azione).

Per il centrodestra - riporta Ansa - la piu' votata e' stata Silvia Sardone, eurodeputata della Lega che ha superato le 3500 preferenze, seguita da Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d'Italia votato da 2200 elettori. Male invece la capolista della Lega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, solo sesta della sua lista con 964 preferenze. Entrano in consiglio per Fratelli d'Italia anche Chiara Valcepina e Francesco Rocca, i due candidati sostenuti dall'eurodeputato Carlo Fidanza e finiti nell'inchiesta di Fanpage. Per Forza Italia, che dal 20% del 2016 e' scesa fino al 7%, il piu' votato e' stato Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei giovani azzurri e presidente uscente del Municipio 7