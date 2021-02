Pierino, l'ultra dell'Albinoleffe è... un robot. FOTO

Pierino, l'ultra dell'Albinoleffe è... un robot

Sciarpa annodata stretta e bandierone sventolato per tutti i novanta minuti della partita: l'Albinoleffe dallo scorso venerdì può contare su un supporter instancabile, Pierino. Segni particolari? Oltre alla fede per la squadra bergamasca che milita in serie C, Pierino è... un robot. O meglio un cobot, un robot collaborativo ideato da uno degli sponsor del club, Fm Automazione. Ha esordito in occasione del match di campionato tra AlbinoLeffe e Juventus U23, facendo il suo esordio sugli spalti dello Stadio "Città di Gorgonzola" dove disputa gli incontri il team bergamasco. Un nuovo supporter, ideato per andare a colmare simbolicamente quel vuoto lasciato dalla forzata assenza dei tifosi seriani dovuta alla pandemia da Covid-19.

La volontà, spiega una nota del club, è quella di rispettare il ruolo dei tifosi rendendo omaggio alla passione che ognuno di loro nutre verso la propria squadra del cuore, nella speranza di riabbracciarli al più presto allo stadio.

Il cobot è un robot antropomorfo con movimento su sei assi, realizzato per rispettare criteri di flessibilità e compattezza, studiati per lavorare a stretto contatto con l'operatore in massima sicurezza. Verrà posizionato nello spazio di tribuna solitamente riservato ai supporter dell'U.C. AlbinoLeffe così da rendere omaggio nel migliore dei modi agli appassionati della squadra seriana.

La tifoseria bluceleste, in condivisione con la società, ha scelto di nominare il cobot Pierino, in onore di Pierino Bugatti, storico supporter e sbandieratore per eccellenza dell'AlbinoLeffe, scomparso alcuni anni fa.