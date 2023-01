Pietre contro ambulanza, un fermo a Milano

A Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, un 27enne pakistano, in Italia senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia. All'ospedale Fatebenefratelli, era stato segnalato un soggetto molesto. Intervenendo tempestivamente, i Carabinieri hanno individuato sul posto l'uomo. I militari hanno accertato nell'immediatezza che, poco prima, il soggetto aveva lanciato un sasso contro la vetrata della postazione di stazionamento delle ambulanze, danneggiandola parzialmente.

il gesto sarebbe scaturito da un diverbio avuto precedentemente per futili motivi

Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe scaturito da un diverbio avuto precedentemente, per futili motivi, con il personale del Pronto Soccorso.L'uomo, ricondotto alla calma dai Carabinieri senza che nessuno rimanesse ferito, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.