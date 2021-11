Pietro Bussolati: dall'Enel alla politica, ecco chi è il consigliere dem

Fermo oppositore di Attilio Fontana e la sua giunta, tanto da scrivere il libro "Giù la maschera" che ripercorre gli episodi più discussi e discutibili della gestione lombarda dell'emergenza pandemica, Pietro Bussolati nasce nel 1982 a Milano. Dopo aver conseguito una laurea specialistica in Economia all'Università degli Studi di Pavia e un Master in economia e gestione dei servizi di pubblica utilità Università Bocconi, ha lavorato prima per l'Enel e poi per l'Eni.

L’impegno nel sociale e nel volontariato fanno nascere in lui il desiderio di avvinarsi alla politica, tanto da diventare nel 2013 segretario metropolitano del Partito Democratico di Milano. Dal 2014 al 2016 è stato Consigliere di Città Metropolitana e Consigliere Comunale di Melzo (MI).

Nel 2018 il candidato PD più votato

Alle elezioni regionali del 2018 è stato eletto consigliere regionale con più di 8000 preferenze, diventando così in quella tornata elettorale il più votato del Partito Democratico e del centrosinistra in tutta Regione Lombardia.

In Consiglio regionale è capogruppo del Partito Democratico nella Commissione V, che si occupa di trasporti, territorio e case popolari, ma anche membro delle Commissioni I e VI di bilancio e ambiente.

Nel giugno del 2019, viene nominato dall’allora Segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, Responsabile imprese e professioni della sua segreteria.

Di fede interista, non si conoscono i dettagli della sua vita privata, a parte che è sposato.