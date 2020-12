Pillola abortiva, Mammì (M5S): "Pro vita, ennesimo vergognoso affronto"

Manifesti shock dell'associazione Pro vita e Famiglia contro la pillola abortiva Ru486, commenta l'onorevole dei Cinque Stelle Stefania Mammì (M5S): “Il manifesto apparso in centro a Milano contro l'utilizzo della RU486, ennesimo vergognoso affronto alla legge 194, firmato Associazione ProVita, è la testimonianza delle oramai continue ingerenze sulla vita privata delle donne. Le donne continuano a subire abusi e soprusi, schiaffeggiate dagli uomini che amano, insultate e giudicate dall’ignoranza dilagante sulle scelte riguardanti la sfera privata, la mela come simbolo di ingerenza su come gestire il nostro corpo e la nostra sessualità? Dietro le sigle di associazioni che millantano di essere a favore della vita, si nascondono inquisitori che fanno ricadere nel medioevo l'immagine della donna. Anche la politica ha un ruolo fondamentale, il Governo dovrà incentivare, ancora di più, le politiche in difesa delle donne, per questo chiederò più impegno nel promuovere campagne informative e progetti culturali all'interno delle scuole, perché le generazioni future devono essere molto più preparate a fondare una società di diritto contro ogni forma di discriminazione”.