Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: venduti 30mila biglietti in due ore

Tutti pazzi per i Pinguini Tattici Nucleari: sono stati venduti ben 30mila biglietti in due ore dall'annuncio dell'apertura delle vendite dei biglietti del loro concerto allo stadio San Siro di Milano l'11 luglio 2023. Un concerto che rappresenta la definitiva consacrazione per la band, che viene da un fortunatissimo tour nei palazzetti, andato sold out ovunque, anticipato dall’uscita della hit “Giovani Wannabe” e concluso con l’uscita di “Dentista Croazia” e “Ricordi”, tutti singoli che andranno a comporre l’attesissimo nuovo album della band bergamasca.

I Pinguini Tattici Nucleari e il nuovo pop italiano

I Pinguini Tattici Nucleari, capitanati da Riccardo Zanotti, accompagnato dagli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, si confermano così come il più importante fenomeno del nuovo pop italiano, una generazione di progetti musicali derivanti dal mondo cosiddetto “Indie” che, come riporta Agi, rappresentano un nuovo linguaggio, una nuova visione del cantautorato, capace di stregare con le proprie storie un’intera generazione di ascoltatori. I biglietti continuano ad essere in vendita sui circuiti TicketOne e Ticketmaster