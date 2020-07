Pio Albergo Trivulzio, assenteismo e poche protezioni alla base dei decessi

La commissione d'inchiesta sulle morti al Pio Alberto Trivulzio durante l'emergenza coronavirus ha consegnato la sua relazione. Ne emergono scarse protezioni per gli operatori, ritardi negli interventi e assenteismo da parte del personale. I commissari però in parte 'salvano' la gestione del PAT. Tra le criticirà evidenziate ci sarebbero infatti le numerose assenze dei lavoratori, la carenza di mascherine e dispositivi di protezione, ma secondo i commissari (tra cui sono annoverati anche Gherardo Colombo, incaricato dal Comune, e Giovanni Canzio, nominato dalla Regione) la gestione al PAT non ha avuto esiti peggiori rispetto a quelli delle altre case di riposo lombarde travolte dall'emergenza sanitaria. Questi i primi esiti del lavoro della commissione d’inchiesta sull’operato del Pio Albergo Trivulzio in cui si sono verificati, tra sedi centrali e decentrate, 300 decessi.

In base alla relazione dei commissari durante la pandemia, in malattia c’erano molti più lavoratori, di quelli riconducibili a motivazioni legate al Covid. Sulle discutibile applicazione delle misure di sicurezza dei lavoratori, i commissari evidenziano come in quelle settimane si registrasse una carenza generalizzata in tutta Italia per i problemi di approvvigionamento. La relazione sarà ufficialmente presentata oggi in Regione Lombardia e consegnata a Regione, Comune e procura della Repubblica, dove è aperta un’indagine per epidemia e omicidio colposi.