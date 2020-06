Pio Albergo Trivulzio, i familiari: "Visite ancora bloccate"

Pio Albergo Trivulzio, il portavoce del Comitato Verita' e Giustizia per le vittime del Trivulzio Alessandro Azzoni attacca, denunciando che al Pat "resta ancora in vigore il blocco delle visite protette dei parenti ai loro familiari, dopo tre mesi di totale isolamento" e dopo "annunci soddisfatti di fine emergenza e di inizio della fase 2 (...) si vuole "nascondere una situazione ancora grave e fuori controllo". Azzoni chiede "al Prefetto di Milano un incontro urgente per segnalare la situazione e individuare i possibili interventi per porre fine a questo blocco immotivato dei colloqui". Il Comitato denuncia una situazione in cui "molti pazienti gravi sono tardivamente inviati negli ospedali, come avvenuto nell'ultimo terribile caso dell'anziana morta per setticemia causata da piaghe da decubito, dopo settimane di abbandono e assenza di cure"