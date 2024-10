Piogge torrenziali sul nord Italia: giovedì arriva l'uragano Kirk

Piogge torrenziali sino a giovedì. Queste le previsioni de ilMeteo.it per il nord Italia. Oggi il maltempo è dovuto ad una perturbazione nata da un profondo ciclone nordatlantico centrato sul Galles. Gli accumuli di pioggia peggiori su Liguria, nord Piemonte e nord Lombardia, localmente superiori ai 200 litri (il contenuto di una vasca da bagno) su ogni metro quadrato. Se mercoledì 9 ottobre sarà una giornata di tregua, giovedì 10 ottobre anche nel nord Italia si faranno sentire gli effetti dell'uragano Kirk, che dall'Atlantico piomba sul continente europeo. Le precipitazioni saranno intense, meno violente di quelle odierne, ma accompagnate da burrasche di vento al Centro-Nord.

Milano: il livello dei fiumi sale lentamente

Focus su Milano, dove piove dalla serata di lunedì. Per quanto riguarda i bacini dei fiumi Olona, Seveso e Lambro, l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano. Marco Granelli scrive sulle sue pagine social che "per ora l'intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione". "I sottopassi sono tutti in funzione regolarmente. Bisogna capire come si evolveranno le piogge in giornata quando sono previste intensificazioni. Il sistema di Protezione Civile è attivato e le persone e i mezzi sono pronti", conclude l'assessore.