Pioggia torrenziale su Milano: allagamenti a Ponte Lambro e traffico in tilt

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano, con oltre 40 mm di pioggia caduti in un’ora. La zona più colpita è stata Ponte Lambro, dove via Vittorini è stata completamente allagata. L’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, ha sottolineato che non era stata emessa alcuna allerta meteorologica dalla Regione Lombardia, e che la polizia locale e i tecnici di MM sono subito intervenuti per gestire la situazione. Le precipitazioni, fortunatamente, sono diminuite, permettendo al fiume Lambro di stabilizzarsi e alle fognature di riprendere il loro normale funzionamento.

Fiumi in piena: il Lambro schizzato da 63 a 175 cm in 20 minuti

Le forti piogge, che hanno colpito principalmente le zone centrali e settentrionali della città, hanno fatto salire rapidamente il livello del Lambro da 63 cm a 175 cm in appena 20 minuti. Anche il Seveso ha visto un incremento significativo, superando il metro. Il sistema di Protezione Civile è stato immediatamente attivato per monitorare la situazione. Granelli ha spiegato che il temporale, inizialmente concentrato su Milano, si è poi spostato verso Magenta e Abbiategrasso, riducendo l’intensità delle piogge sulla città.

Traffico in tilt su autostrade e tangenziali

Il temporale ha paralizzato anche il traffico nelle prime ore del mattino. Le tangenziali Est, Ovest e Nord sono state particolarmente congestionate, con automobilisti bloccati a lungo. Anche le principali autostrade che collegano Milano con il resto del Paese, come l’A1, l’A8 e l’A4, hanno subito rallentamenti significativi a causa delle piogge e dell'aumento del numero di veicoli. Nonostante l’intenso traffico, non sono stati segnalati incidenti rilevanti.