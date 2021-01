Pioltello: archiviate posizioni vertici Ansf Gargiulo e Caruso



"Si poteva, e anzi forse si doveva intervenire con maggiore incisivita', ma la decisione di non farlo, per dedicarsi ad altri problemi piu' evidenti ed urgenti nel mondo ferroviario, non appare cosi' indiscutibilmente censurabile, tenuto conto della situazione di Ansf, da permettere di formulare addebiti penalmente rilevanti". Con queste parole la gip di Milano, Sofia Fioretta, ha archiviato anche le posizioni di Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso, rispettivamente direttore e responsabile settore ispettorato e controlli di Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria - inizialmente accusati di omessa vigilanza - per il disastro ferroviario di Pioltello.

Pioltello: Trenord, riconosciuto che il treno era sicuro



In una nota Trenord accoglie "con soddisfazione la decisione del Giudice delle Indagini Preliminari di archiviare la posizione dei manager indagati per l'incidente ferroviario di Pioltello. L'esito delle indagini conferma la totale affidabilita' del treno coinvolto e la conformita' del convoglio alle norme di sicurezza, oltre che il corretto operato dell'azienda, la cui posizione e' gia' stata archiviata con decreto del 23 luglio 2020, e dei suoi responsabili che hanno immediatamente offerto la massima collaborazione all'Autorita' giudiziaria, per le verifiche tecniche e documentali. Il nostro pensiero va ancora una volta alle persone che si trovavano sul treno 10452 del 25 gennaio 2018, alle vittime, ai loro familiari e ai feriti. A tutti loro, Trenord ha garantito da subito i risarcimenti dovuti".