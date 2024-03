Pioltello, il Consiglio d'istituto conferma: scuola chiusa per fine Ramadan

Scelta confermata. Il consiglio di istituto della Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, ha votato nuovamente all'unanimità la chiusura in occasione della festa per la fine del Ramadan, il 10 aprile prossimo. La decisione è stata commentata dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per il quale "il consiglio di istituto della scuola Iqbal Masih ha provveduto a rettificare il calendario scolastico per l'anno scolastico 2023/2024, e a motivare il precedente provvedimento, accogliendo così l'invito dell'ufficio scolastico regionale".



Scuola, Valditara: polemiche erano "velleitarie e pretestuose"

Questo dimostra, secondo il ministro, che le polemiche di questi giorni erano "velleitarie e pretestuose", e che "è stato anzi opportuno il richiamo al rispetto delle regole previste dall'ordinamento. Adesso sarà l'ufficio scolastico regionale, nell'esercizio delle sue prerogative, a fare tutte le ulteriori valutazioni del caso". La scelta è quindi ricaduta sulla revisione della delibera per la sospensione delle lezioni, dichiarata irregolare dall'ufficio scolastico regionale la scorsa settimana. La modifica ha riguardato la sottolineatura della sola motivazione didattica alla base della decisione, legata alle numerose assenze prevedibili, definita lacunosa nella prima stesura dallo stesso ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara. Intorno alle 19 di oggi il consiglio docenti dell'istituto comprensivo che accoglie circa 1300 studenti, tra elementari e medie, ha votato per primo, poi l'approvazione anche del Consiglio di istituto. La prima delibera oggetto di contestazione fino ai massimi livelli, era stata votata a maggio 2023.