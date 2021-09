Piquadro e The Bridge, nuova boutique bi-marca a Linate

Nuova boutique bimarca all'interno dell'aeroporto di Linate, dove sbarcano Piquadro e The Bridge, i due marchi italiani che, insieme alla maison francese Lancel, costituiscono il Gruppo Piquadro.

Come racconta Pambianco News, il nuovo punto vendita, di 71 metri quadri con due vetrine, è posizionato negli spazi appena rinnovati del corpo F, sulla piazza principale antistante le porte d’imbarco. All’interno, le collezioni esposte propongono le novità dell’autunno/inverno 2021 e i best seller continuativi di entrambi i marchi, come la linea Blue Square o la Urban per Piquadro e la Story per The Bridge.

Per il Gruppo Piquadro, si tratta di una nuova declinazione del format bi-brand ormai rodato sia con negozi full price sia con outlet, il più recente dei quali quello di luglio al San Marino Outlet Experience.

Il fatturato consolidato registrato dal gruppo nei primi tre mesi dell’esercizio chiusi il 30 giugno 2021 è pari a 21,8 milioni di euro, in crescita del 78,6% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. L’aumento è stato determinato dal +63,8% delle vendite a marchio Piquadro, dal +130,8% delle vendite a marchio The Bridge e dal +77,6% delle vendite a marchio Lancel.