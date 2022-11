Lombardia, Pisapia: "Allibito da Moratti. Candidata del centrosinistra? Lo escludo"

"Era previsto e prevedibile. Letizia Moratti da tempo dava segni di insofferenza. Sono veramente allibito. C'è una rottura tra il presidente e i vicepresidenti di una regione importante per il nostro Paese che hanno una posizione diversa per una lotta di potere. La peggiore politica che ci sia. Questa è la pessima politica. La politica per il potere, non per la salute dei cittadini". Così Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, a Menabò su Rai Radio1. Alla domanda se Moratti possa diventare la candidata del centrosinistra alle regionali Pisapia ha risposto: "No. Lo escludo nella maniera più categorica".