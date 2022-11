Pisapia: non mi candido, servono facce nuove. Moratti? Cerca solo il potere

Pisapia: non mi candido, servono facce nuove. Moratti? Cerca il potere

In Lombardia, dopo il forfait di Carlo Cottarelli, anche Giuliano Pisapia si è chiamato fuori dalla corsa per la presidenza della Regione. In molti si erano appellati all'ex sindaco di Milano, ma lui, dopo qualche giorno di riflessione smorza gli entusiasmi: "Desidero ringraziare le tantissime persone che mi hanno manifestato la loro stima e il loro affetto. Ci ho pensato seriamente ma credo che la soluzione migliore per il centrosinistra e per il civismo sia quella di cambiare schema", spiega a Maurizio Giannattasio sul Corriere della Sera.

Pisapia: "Non bisogna avere paura delle primarie"

"Nel mio impegno politico ho sempre pensato che non ci siano “salvatori della patria”, ma che i risultati migliori siano il frutto del lavoro unitario di una comunità. È stato così quando abbiamo vinto a Milano nel 2011", continua sul Corsera Pisapia: "È di questo che ha disperatamente bisogno il centrosinistra nazionale e lombardo: ricostruire una comunità che sceglie democraticamente i propri candidati. Non bisogna avere paura delle primarie, le vittorie più belle le abbiamo ottenute dopo le primarie"

Pisapia: Moratti? Non è coerente ma cerca solo il potere

L'ex sindaco è molto critico anche con Letizia Moratti: "Un conto è cambiare opinione, altro è essere coerente: chi cerca voti dal centrosinistra solo perché la destra non lo ha voluto come suo candidato non è coerente ma cerca solo il potere".