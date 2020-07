Pisapia-Quartapelle, alleanza inedita: scrivono un libro per ragazzi a 4 mani

Le presentazioni sono affascinanti, e il tema lo è ancor di più. "Giuliano PISAPIA avrebbe voluto fare il medico, per aiutare le persone quando sono più deboli. Invece è diventato un avvocato ed è comunque riuscito a stare dalla parte di chi aveva bisogno, non di salute, ma di giustizia". E ancora: "Lia QUARTAPELLE da piccola diceva sempre: “Non è giusto!” Crescendo, ha capito che la politica è un modo per risolvere insieme i problemi e raddrizzare le tante cose sbagliate che ci sono intorno a noi". Pisapia e Quartapelle, dunque. Alleanza inedita, per costruire un libro progettato per i più piccoli. E infatti il titolo sarà: "La politica raccontata ai ragazzi". Data di uscita il 22 settembre per i tipi di De Agostini.

