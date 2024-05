Piscina e Bardile (Lega): "Lambro, quartiere sommerso: ma Comune dorme"

"I residenti del Quartiere Ponte Lambro stamane si sono svegliati alle luci dell'alba con la strada e i palazzi allagati a causa della fuoriuscita del fiume Lambro. E' incredibile che i soccorsi siano arrivati con piu' di 2 ore di ritardo", denunciano Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Segretario provinciale della Lega, e Davide Ferrari Bardile, Consigliere del Carroccio in Municipio 4.

Piscina e Bardile (LEGA): l'Assessorato alla Sicurezza fa acqua da tutte le parti

"Gli abitanti del quartiere gia' all'alba avevano prontamente avvisato la Polizia Locale per chiederne l'intervento immediato. Solo alle 9 passate si e' vista la prima pattuglia per sfollare i cittadini bloccati in casa, senza corrente. La protezione civile arrivera' pochi minuti dopo, mentre i vigili del fuoco erano gia' presenti nel quartiere. Nelle case popolari comunali a gestione MM di via Rilke, intanto, sgorga acqua dal tetto mai riparato nonostante le molteplici denunce e l'edificio e' completamente allagato anche a causa del non funzionamento delle pompe che dovevano garantire che i sotterranei rimanessero asciutti". "Insomma, piu' di 2 ore di attesa e neanche un messaggio di allerta. E' questa la tipica efficienza meneghina? I milanesi si meritano questa incapacita' gestionale? Capiamo (o forse no) che alle 9 del mattino Granelli e Sala probabilmente possano ancora dormire, ma ancora una volta e' evidente come l'Assessorato alla Sicurezza e Protezione civile faccia acqua da tutte le parti", concludono i 2 esponenti leghisti.