Piscina (Lega): da novembre inizia la sperimentazione del taser per vigili. “Si passa ai fatti”

“Il taser è uno strumento che funziona e di cui la città ha bisogno”. Lo sottolinea il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega Samuele Piscina, soddisfatto per il voto bipartisan di ieri sera a Palazzo Marino. Il Consiglio comunale ha approvato l’emendamento dell’opposione 7340, che prevede l’avvio da novembre della sperimentazione del taser da parte della Polizia Locale. In cambio di questo voto, la maggioranza ha ottenuto il ritiro degli oltre 10 mila emendamenti del centrodestra all’assestamento di bilancio e ha chiuso la seduta di ieri sera con l’approvazione del bilancio.



Soddisfatti del voto di ieri sera?

Molto. Anche perché la Giunta aveva votato no all’odg presentato nel 2022 e aveva un anno dopo approvato un ulteriore odg sul tema. Con il voto del 2023, l’assessore Granelli si impegnava a far partire la sperimentazione dell’uso del taser per i vigili, ma di fatto non è mai partita. Siamo partiti dunque con l’amministrazione che vedeva il taser come strumento di tortura e morte, poi è arrivato Franco Gabrielli, badante di Granelli, e ha fatto cambiare idea alla Giunta ma l’apertura è stata finora solo a parole. I fatti non sono mai arrivati in questi mesi.



Per avere i fatti avete convinto la Giunta, con la promessa di ritirare gli oltre 10 mila emendamenti all’assestamento di bilancio?

In realtà, questo nuovo emendamento che abbiamo fatto approvare, con un accordo a ritirare gli oltre 10 mila emendamenti, dimostra che per noi il tema in questione è importantissimo, per la sicurezza di Milano. Il testo chiede semplicemente di attivare in autunno una sperimentazione già promessa, che oggi è totalmente ferma e dormiente. Grazie a questo emendamento finalmente la Polizia Locale partirà a novembre con la sperimentazione.



Tra i vari interventi, il consigliere dei Riformisti Daniele Nahum, che ha votato a favore pur affermando che “l’unica funzione che ha il taser è il ritiro degli emendamenti”, ha evidenziato che servono 500 agenti in più. Siete d’accordo?

Ha ragione Nahum quando dice che servono 500 agenti in più. Il Comune non li ha. I pochi che sta assumendo non soddisfano le necessità da parte dell’ente. Milano è diventata una città difficile dal punto di vista economico, le persone non arrivano, vanno via e non vengono assunti dal Comune. L’amministrazione è a quota zero sull’assunzione, nonostante le storielle che ci hanno raccontato.



Il capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo ha salutato con favore l’introduzione del taser. Da primario ha spiegato che, sebbene la scarica di 19 impulsi al secondo in 5 secondi colpisca le cellule nervose, i nuovi taser non sono pericolosi. La sperimentazione serve tuttavia a insegnare “a evitare di raddoppiare il colpo che altrimenti provocherebbe un danno”. Ha anche detto che c’è “un punto unico e solo in cui si dovrebbe non colpire ma si trova in una posizione del corpo non raggiungibile”. È uno strumento pericoloso?

Il taser non crea questa problematica, è raro che possa portare a qualcosa di più che una mobilitazione momentanea della persona. È comprovato che può essere usato per garantire la sicurezza di tutti. Ha permesso di bloccare e anche arrestare persone pericolose, da parte della Polizia di Stato. Sostituisce la pistola che è molto più pericolosa e letale. L’obiettivo è non provocare un male fisico permanente.



Può servire effettivamente ai ghisa?

È uno strumento che funziona e di cui la città ha bisogno. Mi vengono in mente molti casi nei quali la Polizia Locale poteva usare il taser ma è stata costretta a usare altro, finendo indagati anche dalla Procura per l’uso di pistole o manganelli.



Perché avete ritirato tutti gli altri emendamenti? Solo per il taser?

Non solo. La maggioranza ci è venuta incontro anche per la questione dei rimborsi per le responsabilità civili, dalle buche nelle strade all’erba non tagliata e ai forasacchi e infine la questione dei ticket cumulabili per i dipendenti pubblici. Questioni fondamentali per noi. Per questo motivo su mia proposta, ieri è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Sindaco e la Giunta a semplificare subito la procedura per la richiesta di rimborsi dei danni subiti a causa di inadempienze comunali. È un aiuto ai cittadini.