Piscina e Sardone (Lega): "Accampamento migranti a Greco, intervenire subito"

La situazione riscontrata oggi nel quartiere di Greco, in seguito a sopralluogo realizzato su sollecito dei residenti, è a dir poco incredibile: un vero e proprio accampamento di immigrati lasciati indisturbati in uno dei quartieri piú belli di Milano.

Greco è sempre stata un'isola felice, solo Beppe Sala e la sinistra potevano rendere il quartiere una discarica a cielo aperto, ricettacolo di delinquenti. Tra drogati che si bucano alla luce del sole, persone mentalmente instabili che urlano al cielo a ogni ora, tende, bivacchi e immondizia, l'area dietro al nuovissimo Borgo Cascina Conti è diventata una vera e propria fonte d'insicurezza e degrado.

Urge un intervento risolutivo per sanare i disastri di una politica di finta accoglienza perpetrata dalla sinistra

Qui le persone ormai hanno paura a tornare la sera a casa propria. Urge un intervento risolutivo per sanare i disastri di una politica di finta accoglienza perpetrata dalla sinistra. A furia di aprire le porte senza alcuna logica, questa è la situazione in cui ci ha portato la politica fallimentare della benvolenza e tolleranza del PD. Sala come al solito non ha il polso della situazione di ciò che accade sotto casa sua, figuriamoci nella città.

Così in una nota Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano, e Silvia Sardone, Europarlamentare leghista