Pitti Uomo, Tombolini presenta i calcianti

Tradizione, innovazione, dinamicità e resilienza: questi i valori che da sempre contraddistinguono la Maison e che hanno trovato nel calcio in costume un rappresentante prestigioso e riconosciuto in tutto il mondo.

I Calcianti, moderni gladiatori, da sempre portano avanti una tradizione unica nel suo genere

I Calcianti, moderni gladiatori, da sempre portano avanti una tradizione unica nel suo genere, con un forte elemento identitario per i cittadini di fiorentini. Si riconferma così il legame indissolubile tra Tombolini e lo sport, che nel passato ha vestito anche la Roma. In occasione di Pitti i Calcianti di parte Rossa e Azzurra, protagonisti dell’ultimo torneo, hanno indossato la linea TMB Running nata dalla necessità di reinventare i codici dell’abbigliamento formale per una più contemporanea modalità di vivere il quotidiano.

Silvio Calvigioni Tombolini: "La passione per lo sport fa da sempre parte della nostra storia"

"La passione per lo sport fa da sempre parte della nostra storia, il nostro fondatore, mio nonno Eugenio, era anche un bravo tennista e calciatore, e mai come oggi ci troviamo a condividere gli stessi valori e una nuova visione sull’evoluzione del ‘formalwear’'. Silvio Calvigioni Tombolini, direttore marketing, comunicazione e commerciale.Sono stati ospiti allo stand Tombolini i calcianti: Pietro Cappelli e Athos Rigucci degli AZZURRI Santa Croce e Riccardo Lo Bue e Marco Casamassima dei Rossi di Santa Maria Novella.

Uno stile contemporaneo che guarda ai trend urbani

Per l’occasione, un digital show ha presentato in anteprima la nuova collezione FW 2023 Tombolini e le capsule collection Zero Gravity.TMB Running: contemporary e sport projectLa collezione TMB Running nasce dal connubio unico tra sport ed eleganza. Uno stile contemporaneo che guarda ai trend urbani con una comodità da indossare fatta di dettagli sartoriali declinati in capi tecnici, qualità questa che ha saputo conquistare numerosi sportivi che collaborano ormai da molto tempo col brand. La proposta prende vita dai tessuti superleggeri e confortevoli e dai molteplici usi. Come l’Ryc, il jersey, le tecno-lane tra cui la flanella stretch, oltre al tessuto running, ultima novità di casa che rinnova la scelta dei colori, dal verde army all’aubergine. Il T-way è perfetto abbinato al pantalone con coulisse ed elastico nel fondo o sotto le giacche. Lo affiancano le felpe, le t-shirt e gli accessori. Per i colori, accanto al classico nero, anche il beige, il bianco, il grigio ghiaccio e il blu elettrico.