Milano rafforza la sicurezza, il nuovo comandante Mirabelli promette: "Più agenti in strada, soprattutto di notte"

Più agenti nelle strade di Milano, il nuovo comandante Mirabelli: "Per una città più sicura, soprattutto di notte"

Milano si prepara a rafforzare la presenza della Polizia Locale sulle sue strade, soprattutto nelle ore serali e notturne. Lo ha annunciato il nuovo comandante Gianluca Mirabelli durante una cerimonia all'Arena Civica. Mirabelli ha sottolineato che l’obiettivo principale è garantire maggiore sicurezza ai cittadini, aumentando la presenza degli agenti in città. "Questo è l'impegno che ho preso con il sindaco e lavoreremo con determinazione per non deluderlo", ha dichiarato.

Trattative in corso per più pattuglie notturne

In corso vi è anche una trattativa con i sindacati della Polizia Locale per ampliare ulteriormente i pattugliamenti serali e notturni. Mirabelli si è mostrato ottimista sul raggiungimento di un accordo entro la fine dell’anno, dopo un braccio di ferro che dura da oltre un anno. Attualmente, Milano conta su 3.037 agenti, ma l’obiettivo per il 2025 è arrivare a 3.350 unità, per garantire pattugliamenti più estesi e continui nelle ore critiche della giornata.

Crescita costante degli agenti e delle pattuglie

L’assessore alla sicurezza Marco Granelli ha confermato l’aumento degli agenti in servizio, con un incremento delle pattuglie serali da 9 a 14 e delle notturne da 4 a 8. Il piano per i prossimi anni mira a raddoppiare queste cifre, con 30 pattuglie serali e 15 notturne. Il rapporto tra servizi interni ed esterni è stato ottimizzato, con una maggiore presenza di agenti sul territorio, per una Milano più sicura e monitorata.