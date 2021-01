Più lavoratori, più vaccini. Il Pil? E' solo una conseguenza

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

I vaccini per i lavoratori. Invece di dire che tra i parametri per la distribuzione dei vaccini ci deve essere il Pil, la Moratti avrebbe dovuto dire che tra i parametri per la distribuzione dei vaccini ci deve essere il numero di lavoratori per ogni singola regione. Poi è ovvio che i lavoratori producono Pil. Ed è ovvio che laddove si lavora il rischio di contagio è superiore. Ricordate il pessimo Michele Serra che prendeva in giro Bergamo perché si pensava solo a lavorare e questo aveva fatto da incubatore perfetto per il virus? Lui era pessimo perché dava al concetto di lavoro una valenza sbagliata. Ma il fatto che la circolazione dei lavoratori è un punto di diffusione è verissimo. E sì, bisogna dirselo: avere più gente che lavora vuole necessariamente dire che c'è più gente che ha soldi da spendere. Funziona così: si lavora e si guadagna. Dunque, la frase: dare i vaccini alle regioni che producono è sbagliata come forma e come sostanza. Ha fatto bene la Moratti a tornarci su, spiegando che c'è "la necessità di considerare con particolare attenzione le attività economiche in considerazione dei riflessi sociali sull’economia, sui posti di lavoro, sulla vita delle nostre comunità e delle nostre famiglie". Avrebbe potuto dirla più corta: vaccini ai lavoratori. E nessuno avrebbe fiatato.