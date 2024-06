Pivetti: "Non sono colpevole, anche da privata onoro le istituzioni"

"Non mi devono essere concesse le attenuanti perche' non devo essere dichiarata colpevole perche' non ho commesso nessuno dei fatti contestati. Considero un grande onore aver servito lo Stato con il ruolo di terza carica e credo che anche da privato cittadino di aver continuato ad onorare le istituzioni facendo la mia parte come imprenditore e di elettore quando voto". Lo ha dichiarato fuori dall'aula del Tribunale milanese Irene Pivetti interpellata sulla richiesta della procura di concederle le attenuanti generiche nel caso fosse condannata nel processo che la vede imputata per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio in relazione all'operazione commerciale del 2016 di acquisto e immediata rivendita di tre auto Ferrari Gran Turismo e il marchio della scuderia Isolani Racing Team.