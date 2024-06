Pizza Rainbow, Cocciuto celebra il mese del Pride con una creazione esclusiva

Giugno è il mese del Pride, dedicato alla celebrazione dell'amore in tutte le sue forme. Per l’occasione, Cocciuto presenta una nuova pizza esclusiva, in aggiunta al suo menù: la "Pizza Rainbow". A partire da lunedì 10 giugno e solo per il mese di giugno, presso lo store milanese di Via Turati, sarà possibile degustare questa speciale creazione culinaria che rappresenta un omaggio ai colori e ai sapori che rendono unica la comunità LGBTQ+.

Pizza Rainbow, dai datterini gialli al polpo scottato

La "Pizza Rainbow" è fatta con ingredienti e sapori ricercati, selezionati per offrire un'esperienza culinaria indimenticabile e preparata con una raffinata crema di datterini gialli, fiordilatte km0 proveniente da fornitori locali per garantire la massima qualità, polpo scottato, salsa al nero di seppia, emulsione di barbabietola dal colore vivace e dal sapore dolce, per un contrasto armonioso, cipollotto in agrodolce, salicornia e ristretto al lime.ì