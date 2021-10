Pizzul (Pd): "Centrodestra non più credibile in Regione Lombardia"

“Il Partito Democratico, con la sua serietà e capacità di buon governo, è sempre più il punto di riferimento dei cittadini delle città lombarde, come dimostra la straordinaria affermazione di Milano ma anche l’ottimo risultato in tanti altri comuni. Di fronte alla pandemia e alle sue conseguenze i cittadini chiedono autorevolezza e capacità di risolvere i problemi, non ambiguità, inadeguatezza o, peggio, chiacchiere populiste": lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul, commentando i risultati delle amministrative. "Come gruppo regionale del Pd sentiamo l’onere di portare in Regione le aspettative e le richieste di chi ha creduto in noi, e il primo banco di prova sarà la riforma della sanità, che sta entrando ora nel vivo in commissione - prosegue Pizzul -. La sanità lombarda va cambiata e la riforma di Fontana e Moratti è in piena continuità con quella impostazione che, con l'abbandono della medicina territoriale, ha mostrato tutti i suoi limiti durante le fasi acute della pandemia. I risultati del turno elettorale dicono come i milanesi e molti lombardi siano ormai convinti che le ricette della Lega e del centrodestra non siano più in grado di dare risposte credibili per il futuro della regione. Le elezioni regionali non sono così lontane e le amministrative di ieri sono un primo importante passo verso quella meta".