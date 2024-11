I pm ribadiscono la richiesta di fallimento per Bioera, ex società della ministra Santanchè

Non muta la posizione della Procura di Milano che ha ribadito ancora una volta alla sezione Crisi d'impresa del Tribunale civile di Milano di dichiarare la liquidazione giudiziaria per Bioera, la societa' quotata in cui in passato ha avuto dei ruoli non operativi la ministra del Turismo Daniela Santanche' mentre l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro era amministratore delegato. Dopo l'udienza in cui agli avvocati della societa', tra cui Fabio Cesare, hanno partecipato anche i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi i giudici Macchi-Vasile-Pipicelli sono entranti in riserva. A loro i legali societari, che puntano a ottenere l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, hanno chiesto altri 60 giorni per riuscire ad escutere da Visenta Insurance Company la garanzia fideiussoria sull'accordo di investimento che Bioera ha stipulato con Hara Immobiliare.

La prima tranche del finanziamento per 1,35 milioni di euro non e' stata ancora versata nonostante il termine fosse stato fissato per lo scorso 22 settembre. Sull'omologa ha dato parere negativo anche il commissario nominato dal Tribunale dopo aver evidenziato in Bioera un patrimonio netto negativo di circa 8 milioni di euro.