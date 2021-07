Pma, Mammì (M5S): "Altri cinque milioni annui per il fondo"

"Pochi mesi fa con l'ultima Legge di Bilancio è stato approvato un emendamento a mia prima firma che destinava un contributo di 15 milioni di euro in tre anni alle coppie per l'accesso alle prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Anche grazie alle mie costanti e continue interlocuzioni con i tecnici del Ministero della Salute, ora è pronto il decreto con cui è stato ripartito lo stanziamento di 5 mln di euro aggiuntivi fino al 2023 per riconoscere un contributo economico alle coppie con infertilità e sterilità": lo annuncia il deputato Cinque Stelle Stefania Mammì. Che prosegue: £Lo stanziamento del Fondo per le tecniche di PMA mi rende estremamente felice perché tutti hanno diritto ad essere genitore e anche ad essere sostenuti quando serve. In questi mesi i tecnici del Ministero hanno lavorato per individuare i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni, per garantire alle coppie di essere il più possibile tutelate, soprattutto in quelle regioni la cui offerta non risponde al fabbisogno del territorio".